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09 августа 2021, 10:58 686

В Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе

09 августа 2021, 10:58 686
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Фото: Нацполиция
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В Александровском районе города Запорожья произошло смертельное ДТП - водитель сбил насмерть пешехода

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, двигаясь по проспекту Соборный, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.

В результате аварии 31-летний местный житель погиб на месте ДТП.

Водитель автомобиля был трезв. Полиция проводит расследование.

Напомним, на днях на Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск.

ДТП Запорожье авария аварія Украина

 
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