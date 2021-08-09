В Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе

Фото: Нацполиция

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, двигаясь по проспекту Соборный, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.

В результате аварии 31-летний местный житель погиб на месте ДТП.

Водитель автомобиля был трезв. Полиция проводит расследование.

Напомним, на днях на Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск.