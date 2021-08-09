В Запорожье водитель насмерть сбил пешехода на переходе
В Александровском районе города Запорожья произошло смертельное ДТП - водитель сбил насмерть пешехода
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Запорожской области.
Предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, двигаясь по проспекту Соборный, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на нерегулируемом перекрестке.
В результате аварии 31-летний местный житель погиб на месте ДТП.
Водитель автомобиля был трезв. Полиция проводит расследование.
Напомним, на днях на Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск.
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