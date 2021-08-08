На Львовщине зафиксировали семь случаев COVID-штамма "Дельта"
На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания на коронавирус, вызванный штаммом "Дельта"
Как сообщила главная санитарная врач области Наталья Иванченко-Тимко, большинство из больных вернулись из-за границы, пишет RegioNews.
Однако двое больных женщин не выезжали за границу. Соответственно, они инфицировались в пределах Львовщины.
Эти случаи опасного варианта недуга подтвердили в воскресенье, 8 августа.
По информации врача, остальные больные:
- вернулись из России-2 инфицированных;
- из Великобритании – 2 человека;
- еще 1 человек приехал из США.
"Понятно, что случаев гораздо больше и эти люди находятся среди нас", – считает врач.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта".
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