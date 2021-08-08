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08 августа 2021, 14:53 5

На Львовщине зафиксировали семь случаев COVID-штамма "Дельта"

08 августа 2021, 14:53 5
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Фото из открытых источников
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На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания на коронавирус, вызванный штаммом "Дельта"

Как сообщила главная санитарная врач области Наталья Иванченко-Тимко, большинство из больных вернулись из-за границы, пишет RegioNews.

Однако двое больных женщин не выезжали за границу. Соответственно, они инфицировались в пределах Львовщины.

Эти случаи опасного варианта недуга подтвердили в воскресенье, 8 августа.

По информации врача, остальные больные:

  • вернулись из России-2 инфицированных;
  • из Великобритании – 2 человека;
  • еще 1 человек приехал из США.

"Понятно, что случаев гораздо больше и эти люди находятся среди нас", – считает врач.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине обнаружили новые случаи штамма "Дельта".

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