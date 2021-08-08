На Львівщині зафіксували сім випадків COVID-штаму "Дельта"
На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом "Дельта"
Як повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко, більшість із хворих повернулись з-за кордону, пише RegioNews.
Однак двоє хворих жінок не виїжджали за кордон. Відповідно, вони інфікувалися в межах Львівщини.
Ці випадки небезпечного варіанту недуги підтвердили у неділю, 8 серпня.
За інформацією лікарки, решта хворих:
- повернулися з Росії – 2 інфікованих;
- з Великої Британії – 2 людини;
- ще 1 людина приїхала з США.
"Зрозуміло, що випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас", – вважає лікарка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині виявили нові випадки штаму "Дельта".
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