На Львівщині зафіксували сім випадків COVID-штаму "Дельта"

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На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус, викликаний штамом "Дельта"

Як повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко, більшість із хворих повернулись з-за кордону, пише RegioNews.

Однак двоє хворих жінок не виїжджали за кордон. Відповідно, вони інфікувалися в межах Львівщини.

Ці випадки небезпечного варіанту недуги підтвердили у неділю, 8 серпня.

За інформацією лікарки, решта хворих:

повернулися з Росії – 2 інфікованих;

з Великої Британії – 2 людини;

ще 1 людина приїхала з США.

"Зрозуміло, що випадків є значно більше і ці люди перебувають серед нас", – вважає лікарка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині виявили нові випадки штаму "Дельта".