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На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
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13 июля 2021, 14:21 67

На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся

13 июля 2021, 14:21 67
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области власти приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, которые быстро портятся

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на Zaxid.net, такие меры ввели после массового отравления людей в пгт Куликов.

Комиссия рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов. Тогда отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.

Руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовления в теплый период года опасных в эпидемическом отношении еды.

В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Напомним, недавно на Львовщине люди массово отравились в ресторане.

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