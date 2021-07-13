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На Львівщині ресторанам заборонили готувати страви, які швидко псуються
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13 липня 2021, 14:21 49

На Львівщині ресторанам заборонили готувати страви, які швидко псуються

13 липня 2021, 14:21 49
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області влада ухвалила рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, що швидко псуються

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на Zaxid.net, такі заходи ввели після масового отруєння людей в смт Куликів.

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" у смт Куликів. Тоді отруїлось 24 людини, причиною стала сальмонела.

Керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв.

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині люди масово потруїлися в ресторані.

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