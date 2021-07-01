В Киеве в такси нашли змею
В столице в автомобиле одной из служб такси обнаружили крупную змею, которая оказалась маисовым полозом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Команду спасения животных в Киеве.
Как выяснили волонтеры, полоз сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4-м этаже. Змея сползла по дереву, проползла по улице и залезла в автомобиль - в щель между бензобаком и днищем машины.
Чтобы извлечь змею, авто пришлось частично разобрать и снять бензобак. Змею вернули хозяевам.
Напомним, недавно в Киеве трое парней избили и похитили водителя такси.
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