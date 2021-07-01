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01 июля 2021, 15:51 1618

В Киеве в такси нашли змею

01 июля 2021, 15:51 1618
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В столице в автомобиле одной из служб такси обнаружили крупную змею, которая оказалась маисовым полозом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Команду спасения животных в Киеве.

Как выяснили волонтеры, полоз сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4-м этаже. Змея сползла по дереву, проползла по улице и залезла в автомобиль - в щель между бензобаком и днищем машины.

Чтобы извлечь змею, авто пришлось частично разобрать и снять бензобак. Змею вернули хозяевам.

Напомним, недавно в Киеве трое парней избили и похитили водителя такси.

Украина Киев животные такси Столица

 
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