На Львовщине посреди дороги произошла стрельба, есть пострадавший

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В понедельник, 28 июня, во Львовской области во время ссоры на дороге водитель автомобиля Toyota выстрелил из оружия, в результате чего пострадал один человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Конфликт произошел около 21:00. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe поссорился с водителем автомобиля Toyota Camry, после чего владелец последнего автомобиля выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai. Мужчина получил ранение в лицо, а именно в левую щеку.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.