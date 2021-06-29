На Львовщине посреди дороги произошла стрельба, есть пострадавший
В понедельник, 28 июня, во Львовской области во время ссоры на дороге водитель автомобиля Toyota выстрелил из оружия, в результате чего пострадал один человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Конфликт произошел около 21:00. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe поссорился с водителем автомобиля Toyota Camry, после чего владелец последнего автомобиля выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai. Мужчина получил ранение в лицо, а именно в левую щеку.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.
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