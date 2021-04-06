Военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев

По данному факту открыто уголовное производство

По данному факту открыто уголовное производство

Фото: из открытых источников

Двое военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда № 126 Константиновка - Киев. В вагоне находилось 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции Украины обезоружено двух пассажиров поезда № 126 Киев - Новоалексеевка - военнослужащих, открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда на станции Красноград.

По данному факту открыто уголовное производство.

Пока поезд задерживается в пути на 6 часов.

Ранее сообщалось, что в Киеве стычка на дороге закончилась стрельбой.