На Львовщине начала дежурить бригада Авиационной системы МВД: как она будет работать
Во Львовской области 3 апреля начала дежурить бригада Авиационной системы МВД.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада", - заявил глава МВД Арсен Аваков.
По словам министра, управлять вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут пилоты, которые уже завершили или еще проходят специальную подготовку.
Сообщается, что это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией Airbus Helicopters.
Ранее сообщалось, что из COVID-фонда хотят забрать 500 миллионов на поддержку авиации.