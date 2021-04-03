10:38  03 апреля
В Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек
12:43  03 апреля
В Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин: что запрещено
18:50  03 апреля
Ситуация на Донбассе: на мине подорвался украинский военный
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2021, 16:40 206

На Львовщине начала дежурить бригада Авиационной системы МВД: как она будет работать

03 апреля 2021, 16:40 206
Читайте також українською мовою
Управлять вертолетами будут пилоты, которые уже завершили или еще проходят специальную подготовку
Управлять вертолетами будут пилоты, которые уже завершили или еще проходят специальную подготовку
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области 3 апреля начала дежурить бригада Авиационной системы МВД. 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

По словам министра, управлять вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут пилоты, которые уже завершили или еще проходят специальную подготовку.

Сообщается, что это стало возможным благодаря реализации совместного украинско-французского авиационного контракта с компанией Airbus Helicopters.

Ранее сообщалось, что из COVID-фонда хотят забрать 500 миллионов на поддержку авиации.

Украина Арсен Аваков самолет авиация Львовская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua