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11 марта 2021, 21:28 76

Во Львове решили не переводить школы на дистанционное обучение

11 марта 2021, 21:28 76
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Такое право оставили за руководителями школ и учебных заведений
Такое право оставили за руководителями школ и учебных заведений
Фото: из открытых источников
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Во Львове штаб противодействия распространению COVID-19 принял решение пока не переводить школы города на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Есть решение штаба противодействия распространению COVID-19 по поводу учебного процесса во Львове. В пятницу (12 марта) и понедельник (15 марта) все школы Львова точно будут работать в обычном режиме. Продолжаем мониторить ситуацию", - написал Садовый.

Он добавил, что сейчас уроки в школах посещают 80% ученков, и это не дает оснований для перевода учебных заведений на дистанционную форму.

Каждый руководитель школы имеет возможность самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение, если есть такая необходимость. Большая ответственность сегодня именно на родителях. Должны следить за состоянием здоровья наших детей. Если видите малейшие симптомы, сообщите об этом своему семейному врачу и руководителю класса", - отметил мэр.

Напомним, во Львове появилась комиссия для подготовки COVID-госпиталей.

коронавирус Львов школы горсовет обучение Андрей Садовый

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