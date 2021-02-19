Во Львове произошла драка со стрельбой
В результате инцидента пострадал мужчина
В результате инцидента пострадал мужчина
Во Львове произошла драка между мужчинами, в ходе которой произошла еще и стрельба. В результате одного из мужчин госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, пишет RegioNews.
Драка произошла сегодня утром. Прохожие слышали выстрелы и обратились к полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 года. У одного из них, старшего, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, у младшего - чем.
Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.
Напомним, в Ужгороде иностранец устроил стрельбу, его задержали.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко