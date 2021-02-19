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19 февраля 2021, 15:59 157

Во Львове произошла драка со стрельбой

19 февраля 2021, 15:59 157
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В результате инцидента пострадал мужчина
В результате инцидента пострадал мужчина
Фото: Нацполіція
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Во Львове произошла драка между мужчинами, в ходе которой произошла еще и стрельба. В результате одного из мужчин госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, пишет RegioNews.

Драка произошла сегодня утром. Прохожие слышали выстрелы и обратились к полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 года. У одного из них, старшего, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, у младшего - чем.

Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.

Напомним, в Ужгороде иностранец устроил стрельбу, его задержали.

стрельба Украина Львов полиция криминал

 
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