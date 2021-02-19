Во Львове произошла драка со стрельбой

В результате инцидента пострадал мужчина

В результате инцидента пострадал мужчина

Фото: Нацполіція

Во Львове произошла драка между мужчинами, в ходе которой произошла еще и стрельба. В результате одного из мужчин госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, пишет RegioNews.

Драка произошла сегодня утром. Прохожие слышали выстрелы и обратились к полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 года. У одного из них, старшего, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, у младшего - чем.

Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.

Напомним, в Ужгороде иностранец устроил стрельбу, его задержали.