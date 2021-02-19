У Львові сталася бійка зі стріляниною

Внаслідок інциденту постраждав чоловік

Внаслідок інциденту постраждав чоловік

Фото: Нацполіція

У Львові сталась бійка між чоловіками, в ході якої сталась ще й стрілянина. В результаті одного з чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції, пише RegioNews.

Бійка сталась сьогодні зранку. Перехожі чули вистріли і звернулись до поліції.

На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту - львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, в молодшого - ніж.

Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.

Нагадаємо, в Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали.