У Львові сталася бійка зі стріляниною
Внаслідок інциденту постраждав чоловік
Внаслідок інциденту постраждав чоловік
У Львові сталась бійка між чоловіками, в ході якої сталась ще й стрілянина. В результаті одного з чоловіків госпіталізували.
Про це повідомляє прес-служба поліції, пише RegioNews.
Бійка сталась сьогодні зранку. Перехожі чули вистріли і звернулись до поліції.
На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту - львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, в молодшого - ніж.
Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.
Нагадаємо, в Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали.
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