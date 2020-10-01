У кандидата в мэры Стрыя от "Свободы" обнаружили российский паспорт

Двойное гражданство в Украине запрещено законом

Двойное гражданство в Украине запрещено законом

Фото: УП

На Львовщине у кандидата на главу Стрийской ОТГ от ВО «Свобода» Бориса Юровича обнаружили российский паспорт.

Эту информацию он лично подтвердил изданию ZAXID.NET, сообщает RegioNews.

По словам Юровича, российский паспорт он получил еще в 2012 году и сейчас документ уже не действителен.

Скриншоты российского паспорта кандидата на главу Стрийской ОТГ обнародовали в Facebook-группе "Подслушано в Стрые". Позже пост удалили, но в распоряжении ZAXID.NET осталось фото паспорта.

Как видно на снимке, в самом паспорте указано, что его выдали в 2012 году отделением управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры в городе Нягани. В паспорте указано, что Борис Юрович родился в 1976 году в Стрые.

Согласно данным российского бизнес-сервиса "За честный бизнес" Борис Ярославович Юрович указанный учредителем компании ООО "Россервис", зарегистрированной в 2013 году в том же городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Генеральным директором компании указана Наталья Юрович. "Россервис" занимается оптовой торговлей топливом и подобными продуктами.

По данным аналитической системы YouControl, Борис Юрович указанный соучредителем ряда компаний, занимающейся розничной торговлей. Его бизнес-партнеры Степания Пелехович и председатель Стрыйской городской организации ВО "Свобода" Марьян Берездецкий являются учредителями Ооо "Росинтергаз", что также продает топливо и металлы.

Напомним, ранее в Козятине действующему мэру отказали в регистрации кандидатом на эту же должность.