Во Львове маршрутка сбила невесту экс-руководителя САП Холодницкого

Девушку госпитализировали, предварительно у нее легкие телесные повреждения

Девушку госпитализировали, предварительно у нее легкие телесные повреждения

Фото: Facebook

На пешеходном переходе во Львове маршрутное такси сбило невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, недавно подавшего в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в патрульной полиции, передает RegioNews.

По словам источника, ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман".

Вследствие ДТП Юлия Бойко (так зовут невесту Холодницкого – ред.) получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", - сказал собеседник.

По предварительным данным, она получила легкие телесные повреждения.

Девушка госпитализирована.

Холодницкий ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит, пишет издание.

Напомним, 17 сентября в самом центре Киева в аварию попал сын Нестора Шуфрича.