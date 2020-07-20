Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский

В последние недели львовяне имеют возможность наблюдать за настоящей битвой между двумя очень влиятельными в городе лицами: городским головой Андреем Садовым и депутатом городского совета от БПП, теперь - «Европейская солидарность» - бизнесменом Григорием Козловским. Фигуранты обменялись обвинениями, которые тянут на уголовное производство. И, конечно, не обошлось без политики

В последние недели львовяне имеют возможность наблюдать за настоящей битвой между двумя очень влиятельными в городе лицами: городским головой Андреем Садовым и депутатом городского совета от БПП, теперь - «Европейская солидарность» - бизнесменом Григорием Козловским. Фигуранты обменялись обвинениями, которые тянут на уголовное производство. И, конечно, не обошлось без политики

Отношения мэра и бизнесмена в последние годы не были безоблачными, но до масштабных "боевых действий" дело не доходило. Сейчас же они ведутся на двух фронтах.

Два рынки или "европейская" солидарность

Один из антикоррупционных сайтов опубликовал расследование, из которого следовало, что дочь депутата Козловского Софья Максимец незаконно стала собственницей двух львовских рынков - "Винниковского" и "Пидзамче". С 2001 года оба рынка были в аренде ООО "Дары Львовщины", единственной владелицей которого в июле прошлого года и стала Софья Максимец. После смены владельцев рынков их имущество перешло из коммунальной в частную собственность. Для того, чтобы окончательно "закрепить" право собственности на два рынка, компания "Дары Львовщины" отдала имущество базаров в ипотеку двум фирмам: "Винниковский путь" и "Галицкий путь", учредителями которых является Григорий Козловский и его бизнес-партнер Алексей Ризник.

Управление коммунальной собственности Львовского горсовета подало от имени городского головы Львова жалобу в Офис противодействию рейдерству при Министерстве юстиции относительно действий нотариуса и двух регистраторов, которые переписали право собственности на рынки.

В конце июня Офис противодействию рейдерства отреагировал на жалобу городского головы и отменил право собственности фирмы Софии Максимец на оба рынка. Вместе с тем, Минюст не отменил договор об ипотеке, который "Дары Львовщины" заключило с двумя фирмами Козловского и Ризника. Следовательно, ипотеку надо будет еще отменить в суде.

Прокуроры подали в Хозяйственный суд Львовской области два иска для возврата двух рынков в собственность города. Целью исков является истребование имущества, отмены незаконной регистрации права частной собственности и признании недействительными договоров ипотеки. Также, как рассказала прокурор Львовской области Ирина Диденко, начато уголовное производство в отношении регистраторов.

Всю эту историю подробно описывали и тиражировали СМИ, принадлежащих медиахолдингу ЧАО "ТРК Люкс", куда входит телеканал 24, радиостанции "Люкс" и "Максимум", а также ряд онлайн-изданий, в частности ZAXID.NET. Основным совладельцем холдинга является жена городского главы Екатерина Кот-Садовая.

Кроме этого, заявление сделал львовская ячейка партии Садового "Самопомощь". "Чтобы окончательно вернуть имущество, Львовский городской совет должен обратиться в суд, чтобы отменить договор займа, или же господин Козловский должен проявить "Европейскую солидарность" и добровольно отдать имущество общине города", – прокомментировали ситуацию в партии "Самопомич".

В свою очередь, на ресурсах медиа-холдинга экс-нардепа свободовца Игоря Кривецького, который включает телеканал НТА, радио "Вголос" и одноименный сайт (все эти медиа сейчас неофициально контролирует Козловский), дали другую трактовку событий.

Оказалось, что жалоба в Минюст, которую провел городской голова, была уже не первой. Перед тем аналогичную жалобу направило управления коммунальной собственности городского совета и получило отказ в ее удовлетворении. В заключении Коллегии подчеркнули: сама жалоба является незаконной, ведь оба рынка не является коммунальной собственностью Львовского городского совета.

Следовательно, Минюст проверил те же документы и вынес кардинально противоположный вывод. При этом, по мнению юристов депутата, министерство не имело права повторно выносить решение по жалобе того самого территориального органа по одной и той же проблеме. Более того, сама жалоба не была оформлена надлежащим образом, не имела подписи мэра, а, соответственно, не имела никакой юридической силы. В материалах СМИ высказывается убеждение, что юристы Козловского без лишних трудностей обжалуют это в суде и вернут его дочери все права собственности на оба рынка.

Сам Козловский обвинил Садового в том, что тот получает "долю" из львовского бизнеса.

"Когда Андрей Иванович публично просит меня "проявить европейскую солидарность" относительно рынков, я прежде всего должен объяснить жителям Львова, что он имеет в виду. "Европейская солидарность" в понимании Садового — это получить "долю" с бизнеса. И, собственно, с Андреем Ивановичем за последние 9,5 лет я очень часто проявлял эту "европейскую солидарность". Думаю, перед выборами мы с Андреем Ивановичем поговорим об этом более конкретными фактами. Теперь уже хватит с него "европейской солидарности" — пусть уже сам научится зарабатывать. А суды за давление, за телефонное право, за фальсификации я ему гарантирую", - заявил депутат.

Кому достанется Picasso

Не успели жители оправиться от этого скандала, как начался другой. Журналисты из медиахолдинга Садового удалось заснять встречу уже упомянутого экс-нардепа Игоря Кривецького и Григория Козловского. Некоторое время с ними общался креативный продюсер телеканала НТА Виталий Крутяков. Как удалось выяснить журналистам Садового, через несколько дней после этой встречи Виталий Крутяков вместе с главным редактором телеканала НТА Натальей Струк стали арендаторами бывшего клуба Picasso. Там уже несколько месяцев идет ремонт и обустройство помещения под новую студию телеканала НТА (Ранее студия телеканала НТА была расположена во львовском "Гранд Отеле", который принадлежит Григорию Козловскому). Оказалось также, что именно Струк и Крутяков фигурируют в документах как владельцы телеканала, которые внесли в уставный капитал компании ООО "НТА+", 4,5 млн грн и 10,5 млн грн соответственно.

Неожиданно о своих планах на коммунальное помещение бывшего клуба, которые не совпадают с намерениями арендатора, заявили в мэрии. Буквально на следующий день после того, как компания "НТА+" стала арендатором помещения, заместитель мэра Львова Андрей Москаленко заявил, что горсовет планирует открыть там молодежный клуб с образовательными и культурными проектами.

Это при том, что договор аренды с горсоветом остается в силе до июля 2021 года. "Несмотря на то, что аренда помещения клуба завершается, а также клуб прекратил свою работу, было принято решение исполнительного комитета передать это помещение на баланс городского молодежного центра. Вместе с представителями управления коммунальной собственности львовского горсовета мы приехали осмотреть данные помещения. По разрешение осмотреть их – городской совет обращается уже несколько недель", – рассказал Андрей Москаленко.

Впрочем, по его словам, на встречу с представителями мэрии пришли люди, которые представились юристами арендатора и не позволили осмотреть помещение.

"На вопрос, был ли изменен функционал клуба на что-то иное, что не предусмотрено договором аренды, например, ресторан или что-то еще – адвокат ничего не ответил. Когда я спросил, как зовут директора Рісаѕѕо, которого бы они имели бы представлять, адвокат тоже не ответил", – добавил Москаленко. При этом он назвал действия новых арендаторов клуба "рейдерством".

Заместитель мэра также опубликовал договор на правовую помощь арендатору, согласно которому его интересы представляет уже упомянутый юрист Козловского Алексей Ризник. Сейчас мэрия готовит документы в правоохранительные органы о проверке действий арендатора.

С большой вероятностью эти темы прозвучат на ближайшей сессии городского совета, где оппоненты встретятся "вживую". Тогда и услышим новые "аргументы" сторон. А то, что они будут – сомневаться не приходится.

Политолог Анатолий Романюк говорит, что сейчас трудно спрогнозировать, как будут развиваться это противостояние. Но считает, что однозначного победителя в нем не будет и потери будут иметь оба фигуранта, ведь в случае продолжения противостояния жители узнают немало интересного о каждом из оппонентов.

"На определенном этапе, после выборов, в начале этой каденции отношения между этими двумя лицами были достаточно хорошими, но потом, на каком-то этапе, испортились. Эти двое людей являются достаточно мощными во многих параметрах во львовской политике, поэтому, думаю, и одному и второму в этом противостоянии есть что терять. Как эта ситуация будет развиваться - зависит от технологии, которая будет избрана, а это мы увидим уже после официального начала избирательной кампании. Во время самой кампании противостояния может набрать еще более острые формы, но может быть и умеренным. Однако от этого противостояния потеряют оба фигуранта, думаю, здесь не будет варианта, когда один выигрывает, а другой проигрывает. В обществе есть запрос на критическое освещение тех или иных событий. Для рядовых граждан противостояния является интересным по своей динамикой, высказываниями сторон и критической оценкой действий как власти, так и депутатского корпуса. Благодаря ему жители Львова получат дополнительную информацию и аттракцию.