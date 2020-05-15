Мошенники заработали 7 миллионов на схемах с квартирами во Львове

Правоохранители задержали участников организованной преступной группировки, причастных к незаконным сделкам с жильем

Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители задержали участников организованной преступной группировки, причастных к незаконным сделкам с жильем

За два года фигурантам удалось перепродать семь квартир во Львове на сумму более 7 000 000 гривен. За мошеннические действия с недвижимостью и подделку документов им грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Как установили правоохранители, в течение двух лет участники организованной преступной группировки из восьми человек, мошенническим способом завладели квартирами львовян и на их продаже заработали более 7 миллионов гривен.

По словам начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Вадима Дзюбинского, организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они подбирали малообеспеченных лиц или лиц без постоянного места жительства. Эти люди становились новыми "собственниками" помещений, которыми в конечном итоге завладевали мошенники.

Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые в течение длительного времени не проживали в своих квартирах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры.

Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов подобных сделок с недвижимостью во Львове. Во время обысков обнаружены документы, которые свидетельствуют о готовности продать еще три квартиры.

Вчера, 14 мая, полицейские задержали четырех участников организованной преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после заключения ими очередного договора купли-продажи. Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность, печати, штампы, документы, бланки, фотографии.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления других лиц, причастных к совершению преступлений, а также санкционированные обыски на территории Львовской, Киевской и Ровенской областей.

Решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрании им меры пресечения.

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