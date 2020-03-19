Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ

Глобальная безработица из-за экономического и трудового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может увеличиться почти на 25 миллионов человек

Фото: slovoidilo.ua

Глобальная безработица из-за экономического и трудового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может увеличиться почти на 25 миллионов человек

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на новый прогноз Международной организации труда, основанный на различных сценариях воздействия COVID-19 на рост мирового ВВП.

В частности, оценки МОТ указывают на возможный рост глобальной безработицы от 5,3 до 24,7 млн человек.

"Однако если мы увидим скоординированную на международном уровне политическую реакцию, как это произошло во время мирового финансового кризиса 2008/9 года, то влияние на глобальную безработицу может быть значительно ниже", - говорится в сообщении.

Среди мер, к которым призывает организация, - расширение социальной защиты, поддержка рабочих мест (кратковременная работа, оплачиваемые отпуска, иные субсидии), а также - финансовые и налоговые льготы, в том числе для малых и средних предприятий.

Также МОТ акцентирует внимание на необходимости кредитования и финансовой поддержки тех секторов экономики, которые пострадают больше всего.

"Падение занятости означает также большие потери доходов для работников. Исследование оценивает, что они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов США к концу 2020 года. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что, в свою очередь, повлияет на перспективы бизнеса и экономики", - добавляется в сообщении.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.