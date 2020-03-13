Польша будет бесплатно лечить больных коронавирусом украинцев

Всем украинцам, находящимся в Польше, обещают бесплатные тесты на выявление коронавируса и его лечение

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Всем украинцам, находящимся в Польше, обещают бесплатные тесты на выявление коронавируса и его лечение

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал представитель министра.

На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 полтора миллиона трудовых мигрантов из Украины. Количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.

Напомним, из-за коронавируса Словакия временно закрывает въезд в страну, а Румыния ограничивает пересечение границы.

Хронику коронавируса можно прочитать тут.