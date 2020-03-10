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10 марта 2020, 15:38 13

Во Львове вандалы побили вагон поезда и сняли все на видео

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10 марта 2020, 15:38 13
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Выломали сиденья, разбили стекла окон и автоматических раздвижных дверей. Все снимали, а видео выложили в соцсети
Выломали сиденья, разбили стекла окон и автоматических раздвижных дверей. Все снимали, а видео выложили в соцсети

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укрзализныци".

8 марта во время движения пригородного поезда № 6056 сообщением Львов-Сокаль неизвестные лица устроили погром в салоне вагона.

Вандалы выламывали сиденья и разбивали ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Трощу вагона пригородного дизель-поезда злоумышленники сняли на видео, которое выложили в социальные сети.

На конечную станцию Сокаль вызвали сотрудников национальной полиции, однако хулиганов в поезде уже не было.

Правоохранители проводят расследование и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба и определяют объемы работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.

В течение прошлого года региональным филиалом "Львовская железная дорога" было зафиксировано 21 случай повреждения, разукомплектования, порчи и краж имущества. Общая сумма убытков составляет почти 220 тыс. гривен.

Напомним, в Киевской области во время движения побили окна в поезде "Львов-Москва", никто из пассажиров не пострадал.


Укрзализныця Львів Львовщина укрзалізниця
В Киевской области побили окна в поезде "Львов-Москва"
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