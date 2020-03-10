Во Львове вандалы побили вагон поезда и сняли все на видео
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресслужбу "Укрзализныци".
8 марта во время движения пригородного поезда № 6056 сообщением Львов-Сокаль неизвестные лица устроили погром в салоне вагона.
Вандалы выламывали сиденья и разбивали ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Трощу вагона пригородного дизель-поезда злоумышленники сняли на видео, которое выложили в социальные сети.
На конечную станцию Сокаль вызвали сотрудников национальной полиции, однако хулиганов в поезде уже не было.
Правоохранители проводят расследование и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники подсчитывают сумму ущерба и определяют объемы работ, необходимых для восстановления поврежденного вагона.
В течение прошлого года региональным филиалом "Львовская железная дорога" было зафиксировано 21 случай повреждения, разукомплектования, порчи и краж имущества. Общая сумма убытков составляет почти 220 тыс. гривен.
Напомним, в Киевской области во время движения побили окна в поезде "Львов-Москва", никто из пассажиров не пострадал.
- 18:58 10 марта Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом
- 18:57 10 марта На Донбассе погиб боец из Винницкой области
- 18:52 10 марта На Донбассе в результате обстрелов два украинских военных погибли, семеро - ранены - ООС
- 18:39 10 марта Киевские хакеры за год украли с банковских счетов 30 миллионов гривен
- 18:29 10 марта На Донбассе в зоне боевых действий погиб боец из Кировоградщины
- 18:25 10 марта В Борисполе задержали нелегальные детали танков и самолетов на миллион долларов
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой