У священника из Хмельницкого подозревают коронавирус
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на TV7 Plus.
44-летний священник 2 марта вернулся из Греции, куда ездил с группой паломников на гору Афон. Дома почувствовал себя плохо: жаловался на головную боль, лихорадку, слабость в теле, тепмературу. Его госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, где и заподозрили коронавирус. У больного взяли все необходимые анализы и направили их на лабораторные исследования в Киев. Предварительный диагноз - двусторонняя пневмония.
Начальник управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач добавил, что сейчас все больные ОРВИ, которые имеют высокую температуру, считаются потенциальными носителями коронавирусной инфекции.
Как информировали RegioNews ранее, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.
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