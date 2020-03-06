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06 марта 2020, 17:10 12

У священника из Хмельницкого подозревают коронавирус

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06 марта 2020, 17:10 12
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Опасную атипичную пневмонию, которую вызывает коронавирус, подозревают у 44-летнего священника из Хмельницкой области
Фото: Pixabay
Опасную атипичную пневмонию, которую вызывает коронавирус, подозревают у 44-летнего священника из Хмельницкой области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на TV7 Plus.

44-летний священник 2 марта вернулся из Греции, куда ездил с группой паломников на гору Афон. Дома почувствовал себя плохо: жаловался на головную боль, лихорадку, слабость в теле, тепмературу. Его госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, где и заподозрили коронавирус. У больного взяли все необходимые анализы и направили их на лабораторные исследования в Киев. Предварительный диагноз - двусторонняя пневмония.

Начальник управления здравоохранения Хмельницкого городского совета Борис Ткач добавил, что сейчас все больные ОРВИ, которые имеют высокую температуру, считаются потенциальными носителями коронавирусной инфекции.

Как информировали RegioNews ранее, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.


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