"Херсонэлектротранс" проводит дезинфекцию троллейбусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Любимый Херсон.
В троллейбусах, выходящих на маршруты, проводятся интенсивные уборки салонов специальными средствами.
Как рассказал директор предприятия Егор Устинов, оперативно были закуплены спирто- и хлорсодержащие препараты, которые будут распылять в салонах троллейбусов работники в защитной спецодежде.
"Препарат"Бланидас 300" убивает практически все патогенные бактерии и вирусы, но совершенно безвреден для человека. Также это средство не горит и не взрывоопасно. Мойка и дезинфекция салонов проводится один раз в день, после окончания рабочей смены",- сообщили на предприятии.
Водители и кондукторы троллейбусов наиболее подвержены риску заражения, так как им приходится на протяжении всей смены контактировать с пассажирами. Поэтому по словам директора "Херсонэлектротранса", данная категория работников на 100% обеспечена защитными масками.
Кроме того, усилен медицинский контроль перед началом работы. К уже традиционным медосмотрам и проверки на алкоголь, перед сменой всем сотрудникам измеряют температуру тела: на линию могут выйти только совершенно здоровые работники.
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