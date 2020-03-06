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06 марта 2020, 17:01 1

"Херсонэлектротранс" проводит дезинфекцию троллейбусов

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06 марта 2020, 17:01 1
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В связи с официально подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Украине, городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" вводит дополнительные меры по дезинфекции подвижного состава
Фото: Любимый Херсон
В связи с официально подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Украине, городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" вводит дополнительные меры по дезинфекции подвижного состава

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Любимый Херсон.

В троллейбусах, выходящих на маршруты, проводятся интенсивные уборки салонов специальными средствами.

Как рассказал директор предприятия Егор Устинов, оперативно были закуплены спирто- и хлорсодержащие препараты, которые будут распылять в салонах троллейбусов работники в защитной спецодежде.

"Препарат"Бланидас 300" убивает практически все патогенные бактерии и вирусы, но совершенно безвреден для человека. Также это средство не горит и не взрывоопасно. Мойка и дезинфекция салонов проводится один раз в день, после окончания рабочей смены",- сообщили на предприятии.

Водители и кондукторы троллейбусов наиболее подвержены риску заражения, так как им приходится на протяжении всей смены контактировать с пассажирами. Поэтому по словам директора "Херсонэлектротранса", данная категория работников на 100% обеспечена защитными масками.

Кроме того, усилен медицинский контроль перед началом работы. К уже традиционным медосмотрам и проверки на алкоголь, перед сменой всем сотрудникам измеряют температуру тела: на линию могут выйти только совершенно здоровые работники.


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