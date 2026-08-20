Від командира бойовиків до гауляйтера: "героя "ЛНР"" судитимуть за захоплення влади у Рубіжному

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина України, який перейшов на бік ворога та очолив незаконний орган влади на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Наприкінці січня 2025 року так званим "указом глави "ЛНР"" чоловіка призначили "тимчасово виконуючим обов’язки глави адміністрації міста Рубіжного".

За даними слідства, співпраця обвинуваченого з окупаційними структурами розпочалася ще у 2014 році. Він обіймав керівні посади у незаконних збройних формуваннях, пов’язаних із "ЛНР", а згодом став одним із командирів такого формування. За цими фактами обвинувальний акт щодо нього вже раніше скерували до суду.

За "заслуги" перед окупаційним режимом чоловіку присвоїли звання "героя "ЛНР".

Після поранення він припинив військову службу, однак продовжив співпрацю з окупантами. У 2025 році чоловік перейшов від участі у незаконному збройному формуванні до роботи в окупаційній адміністрації та очолив незаконний орган влади Рубіжного.

На цій посаді він керує роботою окупаційної адміністрації, координує діяльність її структурних підрозділів та забезпечує виконання рішень представників окупаційної влади.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Чоловіка оголосили в міждержавний розшук.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.