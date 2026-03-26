Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в ніч на 26 березня Сили оборони України зокрема уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у районі Новопскова на тимчасово окупованій Луганщині.

Також уражено склади пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка.

Крім того, українські воїни вдарили по зосередженнях живої сили противника біля Кам'янки.

Орієнтовна вартість російського зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" (9К331) становить близько 25 мільйонів доларів США.

Як повідомлялось, українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донбасі. Також били по пункту управління БПЛА, командно-спостережному пункту, артилерії росіян на окупованій території.