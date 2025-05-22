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22 мая 2025, 05:34

На ТОТ Луганщины россияне начали готовить новое поколение пропагандистов, – ЦНС

22 мая 2025, 05:34
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фото: ЦНС
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На временно оккупированной Луганской области более полутора тысяч детей и подростков прошли "обучение" в специальном центре, где готовят будущих рупоров российской пропаганды

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На временно оккупированной Луганщине заработал центр "Пионер" – еще один инструмент зомбирования детей. За два месяца через него прошли более 1,5 тыс. школьников. Под видом курсов по медиа и "творчеству" детям вталкивают кремлевские нарративы и готовят из них будущих рупоров пропаганды", – говорится в сообщении.

"Берегите детей от участия в таких программах", – призвали в Центре нацсопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают вывозить украинских детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий".

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