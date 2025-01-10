В Днепре за измену и дезертирство будут судить пограничника-коллаборанта

фото: Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона

Перед судом предстанет бывший сотрудник Государственной пограничной службы, дезертировавший и перешедший на сторону врага

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, передает RegioNews .

Как стало известно, 40-летний старший сержант ГНСУ года не явился на службу из лечебного учреждения и покинул район выполнения задания отдела пограничной службы в городе Кременная Северодонецкого района Луганской области.

"Находясь на временно оккупированной территории, бывший пограничник поддержал оккупационные власти и начал сотрудничество с государством-агрессором РФ. Он добровольно согласился на предложение и занял должность "инспектора" в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории, а именно в подразделении "Вид инспекции безопасности дорожного движения Министерства Внутренних Дел РФ "Беловодский", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику инкриминируют дезертирство, совершенное в условиях военного положения и добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Напомним, одного из лидеров так называемой "Луганской гвардии", который захватывал здания СБУ и ЛОГА, совершал пророссийские мятежи и воевал против украинских военных приговорили к 8 годам заключения.