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07 января 2025, 13:17

8 лет за измену Украины: за решетку отправился боевик "Луганской гвардии"

07 января 2025, 13:17
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фото: полиция Луганской области
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Один из лидеров так называемой "Луганской гвардии", который захватывал здания СБУ и ЛОГА, совершал пророссийские мятежи и воевал против украинских военных осудили 8 лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской полиции, передает RegioNews .

Как стало известно, в октябре 2024 года в Донецкой области боевика задержало подразделение Нацгвардии Украины. В настоящее время 32-летний луганчанин признан виновным в участии в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования, похищении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенном по предварительному сговору группой лиц и захвате государственных зданий и сооружений и приговорен к 8 годам лишения.

По информации правоохранителей, в 2014 году, когда в Луганске пророссийские боевики начали захватывать государственные учреждения и административные здания, луганские оперативники фиксировали захватывавших здания СБУ, телеканала и других важных объектов инфраструктуры города. Среди них был и к тому времени 21-летний житель Луганска.

Кроме того, в апреле 2014 пророссийски настроенный луганчанин вместе с другими единомышленниками устроили в центре города митинг в поддержку страны-агрессора.

Злоумышленник, на тот момент являвшийся одним из лидеров террористической организации "Луганская гвардия", привлек к противоправным действиям нескольких лиц, с которыми он захватил здание Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Далее, в подтверждение контроля, они установили на ее крыше флаги России и так называемой ЛНР.

После этого из подвального помещения СБУ сепаратисты похитили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства.

Позже осужденный также принимал непосредственное участие в захвате здания Луганской облгосадминистрации, прокуратуры и Главного управления МВД Украины в Луганской области и установил на них российские флаги.

В начале мая 2014 года он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Казацкая национальная гвардия всевеликого войска донского им. Платова" на должность стрелка. Получил военную форму, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В период с лета по октябрь 2014 предатель принимал участие в боевых столкновениях с украинскими военными в районе населенных пунктов Станица Луганская, Николаевка, Пионерское Луганской области и рядом с аэропортом "Луганск".

Полиция Луганской области обнародовала фото осужденного. Судя по всему, речь идет о Ли Вон Чоле – гражданине Украины корейского происхождения, которого украинские военные взяли в плен в ноябре 2024 года. Он также известен под псевдонимом (Герман Прокопов).

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях мужчина признал полностью. В настоящее время он отбывает назначенное судом наказание.

Ранее сообщалось, что СБУ собрала доказательную базу еще на четырех предателей Украины, воевавших против Сил обороны на Востоке. Один из фигурантов уже получил 15 лет тюрьмы.

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