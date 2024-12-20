Оккупанты оставили жителей Луганщины без мобильной связи

На территории временно оккупированных районов Луганской области, приближенных к линии фронта, россияне отключили мобильную связь. Местные жители теперь не в состоянии связаться с родственниками, знакомыми или позвонить по телефону в больницу или коммунальные службы.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской областной госадминистрации Артем Лысогор, чтобы позвонить своим родным или решить какие-то вопросы, местные жители вынуждены ехать в 30-50 километрах от своих населенных пунктов.

По его словам, российские операторы связи, работающие на оккупированных территориях, вводят поминутную тарификации.

"Теперь для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной один из операторов ввел поминутную тарификацию. Да, мобильный интернет будет стоить 12 копеек за мегабайт. То есть видеосвязь с родственниками обойдется от 100 рублей. Минута разговора по городским номерам – 8, на другие операторы России – 3 рубля. За два-три часа активного пользования смартфоном они потратят гораздо больше, чем предполагала абонентская плата", – написал Артем Лысогор.

Ранее глава ОВА сообщал, что в оккупированных районах Луганской области россияне вместо мобильной связи устанавливают таксофоны.