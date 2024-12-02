В Луганской области пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям россиян
Бойцы бригады «Месть» нанесли ощутимые потери российским оккупантам в районе Кременной Луганской области и Серебрянского леса
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Под удар дронов-камикадзе подразделения РУБпАК "Феникс" попала техника и пехота врага.
"Уничтожены и повреждены 8 автомобилей оккупантов, 3 военных грузовика и сожжены 2 полевых состава боекомплекта. Остановлено движение пехоты врага, которая перемещалась на позиции", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области пограничники уничтожили автотранспорт, лодку и бензовоз россиян.
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