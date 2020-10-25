На Луганщине "ОПЗЖ" агитирует в день выборов

Партия грубо нарушает законодательство о выборах

Партия грубо нарушает законодательство о выборах

Фото: Facebook

На Луганщине, в частности в Рубежном, висят агитационные борды «Оппозиционной платформы -За жизнь", а возле избирательных участков стоят их агитационные палатки и продолжается агитация

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу журналиста и блогера Дениса Казанского.

День выборов в Рубежном Луганской области. По всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за 3-й номер в бюллетене. Много партий прибегают к подобным трюкам и пытаются как-то напомнить о себе в день выборов, но тут уж совсем явная агитация за конкретный номер, под которым идет ОПЗЖ", - рассказал он.

По словам Казанского, возле участков по всему городу ОПЗЖ выставляет свои палатки, в которых бесплатно раздают маски и агитируют.

Такого хамства нет больше нигде в Украине. И все понимают, что за это никому ничего не будет. И никакой ответственности стая Бойко-Медведчука не понесет. Тогда, может быть, проще просто официально объявить, что Медведчук, Бойко и прочее ОПЗЖ могут не выполнять украинские законы? Просто вдумайтесь. В воюющей стране партия, открыто связанная с правительством нашего противника, делает, что хочет, плюет на всех, нагло и открыто нарушает закон о выборах, а вся вертикаль власти бессильно жует сопли.", - отмечает Казанский.

День выборов в Рубежном Луганской области. По всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за... Posted by Денис Казанский on Sunday, October 25, 2020

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