На Луганщині "ОПЗЖ" агітує в день виборів

Партія грубо порушує законодавство про вибори

Партія грубо порушує законодавство про вибори

Фото: Facebook

На Луганщині, зокрема в Рубіжному, висять агітаційні борди «Опозиційної платформи -За життя", а біля виборчих дільниць стоять їхні агітаційні палатки і триває агітація

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку журналіста і блогера Дениса Казанського.

День виборів у Рубіжному Луганської області. По всьому місту відкрито висять рекламні борди ОПЗЖ із закликом голосувати за 3-й номер у бюлетені. Багато партій вдаються до подібних трюків і намагаються якось нагадати про себе в день виборів, але тут вже зовсім явна агітація за конкретний номер, під яким йде ОПЗЖ", - розповів він.

За словами Казанського, біля дільниць по всьому місту ОПЗЖ виставляє свої намети, в яких безкоштовно роздають маски і агітують.

Такого хамства немає більше ніде в Україні. І всі розуміють, що за це нікому нічого не буде. І ніякої відповідальності зграя Бойко-Медведчука не понесе. Тоді, може бути, простіше просто офіційно оголосити, що Медведчук, Бойко та інше ОПЗЖ можуть не виконувати українські закони? Просто вдумайтеся. У воюючій країні партія, відкрито пов'язана з урядом нашого противника, робить, що хоче, плює на всіх, нахабно і відкрито порушує закон про вибори, а вся вертикаль влади безсило жує соплі.", - зазначає Казанський.

День выборов в Рубежном Луганской области. По всему городу открыто висят рекламные борды ОПЗЖ с призывом голосовать за... Posted by Денис Казанский on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, у Києві викрили 300 псевдохворих COVID-19: хотіли обманом проголосувати вдома.