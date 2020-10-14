На Луганщине разгромили автомобиль известной правозащитницы

Перед этим женщине угрожали неизвестные лица

Перед этим женщине угрожали неизвестные лица

Фото: Людмила Денисова Telegram

В Лисичанске Луганской области неизвестные разгромили автомобиль правозащитницы и директора «Восточной правозащитной группы» Веры Ястребовой.

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, отметив, что перед этим женщине угрожали.

Сама правозащитница сейчас находится на лечении в другой области.

По словам омбудсмена, в автомобиле Ястребовой разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри салона, похищены государственные номера и сбиты боковые зеркала.

Факт погрома зафиксировала полиция.

Хочу отметить, что за последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника на Луганщине", — подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Людмила Денисова обратилась к руководству МВД, чтобы те проконтролировали ход расследования.

Напомним, сегодня в Киеве горело авто нардепа от "Евросолидарности".