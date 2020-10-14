21:02  14 жовтня
У Міносвіти назвали дату пробного ЗНО-2021
17:12  14 жовтня
У Черкасах розлилося 100 тисяч тонн азотного добрива
18:15  14 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2020, 18:57 4

На Луганщині розгромили автомобіль відомої правозахисниці

14 жовтня 2020, 18:57 4
Читайте также на русском языке
Перед цим жінці погрожували невідомі особи
Перед цим жінці погрожували невідомі особи
Фото: Людмила Денісова Telegram
Читайте также
на русском языке

У Лисичанську Луганської області невідомі розгромили автомобіль правозахисниці та директорки «Східної правозахисної групи» Віри Ястребової.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зазначивши, що перед цим жінці погрожували.

Сама правозахисниця зараз перебуває на лікуванні в іншій області.

За словами омбудсмена, в автомобілі Ястребової розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадені державні номери та збиті бокові дзеркала.

Факт погрому зафіксувала поліція.

Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині", — наголосила уповноважена з прав людини.

Людмила Денісова звернулася до керівництва МВС, аби ті проконтролювали хід розслідування.

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності".

Луганщина авто Людмила Денисова Луганська область Омбудсмен погром
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності", – ЗМІ
14 жовтня 2020, 16:50
На Дніпропетровщині карета "швидкої" розвозила рекламні щити кандидата від "Слуги народу"
13 жовтня 2020, 20:17
Пожежі на Луганщині: Кабмін виділив 185 тис. грн на допомогу постраждалим
13 жовтня 2020, 17:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Петро Олещук
Всі блоги »