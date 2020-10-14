На Луганщині розгромили автомобіль відомої правозахисниці

Перед цим жінці погрожували невідомі особи

Перед цим жінці погрожували невідомі особи

Фото: Людмила Денісова Telegram

У Лисичанську Луганської області невідомі розгромили автомобіль правозахисниці та директорки «Східної правозахисної групи» Віри Ястребової.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зазначивши, що перед цим жінці погрожували.

Сама правозахисниця зараз перебуває на лікуванні в іншій області.

За словами омбудсмена, в автомобілі Ястребової розбите лобове скло, порізана гума всіх чотирьох коліс, перерізані дроти всередині салону, викрадені державні номери та збиті бокові дзеркала.

Факт погрому зафіксувала поліція.

Хочу зазначити, що за останній рік це перший кричущий випадок прояву агресії на адресу правозахисника на Луганщині", — наголосила уповноважена з прав людини.

Людмила Денісова звернулася до керівництва МВС, аби ті проконтролювали хід розслідування.

Нагадаємо, сьогодні у Києві горіло авто нардепа від "Євросолідарності".