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22 июля 2020, 09:29 6

Вспыхнула крыша: в Киеве горела новостройка

22 июля 2020, 09:29 6
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Площадь пожара составила около 200 квадратных метров
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров
Фото: ГСЧС
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В Святошинском районе столицы горела многоэтажная новостройка. Дом не жилой, его еще не сдали в эксплуатацию.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На место вызова выехали спасатели, которые по прибытию установили, что пожар возник на крыше 6-этажной новостройки. Сообщается, что горел рубероидное покрытие кровли и утеплителя", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также делать подвоз воды.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Киеве из-за утечки газа и пожара эвакуировали жителей многоэтажки.

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