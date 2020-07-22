Вспыхнула крыша: в Киеве горела новостройка

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров

Фото: ГСЧС

В Святошинском районе столицы горела многоэтажная новостройка. Дом не жилой, его еще не сдали в эксплуатацию.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На место вызова выехали спасатели, которые по прибытию установили, что пожар возник на крыше 6-этажной новостройки. Сообщается, что горел рубероидное покрытие кровли и утеплителя", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700-800 метров, а также делать подвоз воды.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Киеве из-за утечки газа и пожара эвакуировали жителей многоэтажки.