Минобщин и территорий обнародовало проекты районов Украины (КАРТЫ)
Министерство общин и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины, кроме Крыма.
Проекты распределения областей на районы опубликованы на сайте "Децентрализация", пишет RegioNews.
В Минрегионе отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений ОГА и консультаций с ассоциациями местного самоуправления и экспертами. По сути, обнародованный вариант – лишь первый проект, к которому внесут изменения в ходе согласований с правительством перед его окончательным принятием.
Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Еще будут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны отвечать будущие районы, будут учтены", - прокомментировал заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.
Ключевой критерий, по которому происходило разделение на районы – возможность организовать в них эффективную систему государственного управления и действенные органы исполнительной власти. Кроме того, в соответствии с "Методическими рекомендациями относительно критериев формирования административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня", в районе не может быть меньше 150 тысяч жителей. Этот критерий, в свою очередь, базируется на "Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3" Европейского Союза.
Напомним, что сейчас в Украине 490 районов. При этом в некоторых из них проживает менее 10 тысяч человек, а в некоторых - более 150 тысяч.
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