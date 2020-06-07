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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 11:01 28

Минобщин и территорий обнародовало проекты районов Украины (КАРТЫ)

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07 июня 2020, 11:01 28
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Фото: Ракурс
Во всех регионах, кроме Крыма, уменьшили количество и увеличили площадь районов

Министерство общин и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины, кроме Крыма.

Проекты распределения областей на районы опубликованы на сайте "Децентрализация", пишет RegioNews.

В Минрегионе отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений ОГА и консультаций с ассоциациями местного самоуправления и экспертами. По сути, обнародованный вариант – лишь первый проект, к которому внесут изменения в ходе согласований с правительством перед его окончательным принятием.

Минрегион направил на согласование проект постановления Верховной Рады относительно будущих районов в Украине. Конечно, этот проект не является догмой. Еще будут вноситься предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны отвечать будущие районы, будут учтены", - прокомментировал заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Ключевой критерий, по которому происходило разделение на районы – возможность организовать в них эффективную систему государственного управления и действенные органы исполнительной власти. Кроме того, в соответствии с "Методическими рекомендациями относительно критериев формирования административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня", в районе не может быть меньше 150 тысяч жителей. Этот критерий, в свою очередь, базируется на "Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3" Европейского Союза.

Напомним, что сейчас в Украине 490 районов. При этом в некоторых из них проживает менее 10 тысяч человек, а в некоторых - более 150 тысяч.

Напомним, Зеленский заявил о выходе децентралізаціі на финишную прямую


Украина план админреформа Минрегион область Район территория Карта
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