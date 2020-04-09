В Лисичанске чиновников поймали на хищении: подробности
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт СБУ.
В течение 2017-2019 годов руководители одного из подразделений предприятия "на бумаге” принимали на работу работников. Деньги, которые по документам должны были выплачивать новым сотрудникам ежемесячно, присваивали себе. Таким образом злоумышленники за 3 года обогатились на полмиллиона гривен.
Четырем чиновникам сотрудники СБУ уже сообщили о подозрении о совершенном по предварительному сговору группой лиц присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Материалы дела рассматривает суд.
Производственное объединения "Лисичанскуголь” расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В административном отношении шахты расположены на территории городов Лисичанска, Новодружеска и Приволья Луганской области.В ЧАО "Лисичанскуголь” входят четыре шахты, которые являются обособленными подразделениями: Шахта имени Г. Г. Капустина, Шахта "Привольнянская”, Шахта "Новодружеская” и Шахта имени Д. Ф. Мельникова.
Выполняет обязанности директора предприятия Игорь Малишевский.
Как сообщали RegioNews ранее, в Краматорске сотрудники ГБР задержали подполковника СБУ, которого подозревают в финансировании пророссийских боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области.
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