Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему, по которой должностные лица ЧАО "Лисичанскуголь” присваивали себе бюджетные средства

Фото: Лисичанский горсовет

Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему, по которой должностные лица ЧАО "Лисичанскуголь” присваивали себе бюджетные средства

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт СБУ.

В течение 2017-2019 годов руководители одного из подразделений предприятия "на бумаге” принимали на работу работников. Деньги, которые по документам должны были выплачивать новым сотрудникам ежемесячно, присваивали себе. Таким образом злоумышленники за 3 года обогатились на полмиллиона гривен.

Четырем чиновникам сотрудники СБУ уже сообщили о подозрении о совершенном по предварительному сговору группой лиц присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Материалы дела рассматривает суд.

Производственное объединения "Лисичанскуголь” расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В административном отношении шахты расположены на территории городов Лисичанска, Новодружеска и Приволья Луганской области.В ЧАО "Лисичанскуголь” входят четыре шахты, которые являются обособленными подразделениями: Шахта имени Г. Г. Капустина, Шахта "Привольнянская”, Шахта "Новодружеская” и Шахта имени Д. Ф. Мельникова.

Выполняет обязанности директора предприятия Игорь Малишевский.

Как сообщали RegioNews ранее, в Краматорске сотрудники ГБР задержали подполковника СБУ, которого подозревают в финансировании пророссийских боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области.