Співробітники СБУ викрили злочинну схему, за якою посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля” привласнювали собі бюджетні кошти

Фото: Лисичанська міськрада

Співробітники СБУ викрили злочинну схему, за якою посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля” привласнювали собі бюджетні кошти

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційний сайт СБУ.

Протягом 2017-2019 років керівники одного із підрозділів підприємства "на папері” приймали на роботу працівників. Гроші, які за документами мали виплачувати новим співробітникам щомісяця, привласнювали собі. Таким чином зловмисники за 3 роки збагатилися на пів мільйона гривень.

Чотирьом посадовцям співробітники СБУ уже повідомили про підозру у вчинене за попередньою змовою групою осіб привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Матеріали справи розглядає суд.

Виробниче об'єднання "Лисичанськвугілля” розташоване в Лисичанському геолого-промисловому районі. В адміністративному відношенні шахти розташовані на території міст Лисичанська, Новодружеська І Привілля Луганської області. До ПАТ "Лисичанськвугілля” входять чотири шахти, які є відокремленими підрозділами: Шахта імені Г. Г. Капустіна, Шахта "Привільнянська”, Шахта "Новодружеська” та Шахта імені Д. Ф. Мельникова.

Виконує обов'язки директора підприємства Ігор Малишевський.

Як повідомляли RegioNews раніше, у Краматорську співробітники ДБР затримали підполковника СБУ, якого підозрюють у фінансуванні проросійських бойовиків на тимчасово окупованій території Донецької області.