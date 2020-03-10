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10 марта 2020, 12:54 5

СБУ нашла в Луганской области два тайника с противотанковыми и минометными минами

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10 марта 2020, 12:54 5
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Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два места незаконного хранения боеприпасов
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два места незаконного хранения боеприпасов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Один тайник был обустроен вблизи линии разграничения в окрестностях поселка Трехизбенка. Из него правоохранители изъяли одиннадцать противотанковых мин ТМ-62 общим весом 83 кг тротила, более тридцати снарядов АС-30 и гранатомет ПГ-7.

Другое место СБУ обнаружила в Лисичанске в частном гараже, который принадлежал бывшему участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Из тайника правоохранители изъяли четыре минометных мины, две тротиловые шашки общим весом 400 граммов, шесть гранат Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм.

Продолжается досудебное расследование.


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