"Сказываются сиденья в укрытии": дочь хореографа Жени Кота заболела
Хореограф Женя Кот рассказал, что его двухлетняя дочь Леля заболела. Он рассказал, что уже обратился к врачам
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .
Танцовщик не раскрывал подробности о состоянии здоровья маленькой дочери. Однако он рассказал, что во время воздушных тревог они не нехрут безопасностью и всегда уходят в укрытие. Именно это, по мнению Жени Кота, могло повлиять.
"Принцесса заболела. Сказываются сиденья в укрытии целыми днями", - говорит хореограф.
Напомним, ранее актриса Даша Малахова рассказала, какой стресс она пережила во время одного из обстрелов . У дома артистки упал дрон.
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