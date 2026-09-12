"Сказываются сиденья в укрытии": дочь хореографа Жени Кота заболела

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Хореограф Женя Кот рассказал, что его двухлетняя дочь Леля заболела. Он рассказал, что уже обратился к врачам

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews .

Танцовщик не раскрывал подробности о состоянии здоровья маленькой дочери. Однако он рассказал, что во время воздушных тревог они не нехрут безопасностью и всегда уходят в укрытие. Именно это, по мнению Жени Кота, могло повлиять.

"Принцесса заболела. Сказываются сиденья в укрытии целыми днями", - говорит хореограф.

Напомним, ранее актриса Даша Малахова рассказала, какой стресс она пережила во время одного из обстрелов . У дома артистки упал дрон.