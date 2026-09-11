На Волыни судили мужчину из-за фото с обезьяной

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На Волыни судили мужчину за жестокое обращение с животными. Суд вынес ему приговор

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В июне мужчина предлагал туристам фотографироваться с обезьяной за деньги. При этом правоохранители выяснили, что животное содержали в условиях, не отвечающих его потребностям. Кроме того, обезьяна постоянно находилась под влиянием посторонних людей.

Мужчина на суд не пришел, поэтому дело было рассмотрено без гнева. В результате суд назначил ему 3400 гривен штрафа. Однако обезьяну не конфисковали: не было доказательств того, что пребывание животного у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.