ВСУ ударили по российским "Панцирям-С1" и месту запуска дронов
Силы обороны Украины 10 сентября и в ночь на 11 сентября поразили ряд важных военных объектов противника. В частности, на территории РФ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.
На территории Таганрога украинские военные атаковали два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Также в Березках (Брянская область) поразили радиолокационную станцию врага.
В Петропавловке Луганской области украинские защитники ударили по центру подготовки операторов беспилотников подразделения "Ахмат". В Снежном Донецкой области поражен Снежнянский машиностроительный завод.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.
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