В Киеве мужчина получил срок из-за кражи секс-игрушек

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В Киеве судили мужчину за похищение имущества из магазина. Известно, что украл он интимные игрушки

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

11 марта мужчина был в магазине в Киеве. Тогда он подошел к стеллажам с товаром. Когда он убедился, что никто не наблюдает, украл фаллоимитатор с насадкой на ручку, коробку с вибратором, еще один вибратор. В общей сложности это товары более чем на 7 тысяч гривен.

На суде мужчина признал вину и просил строго его не наказывать. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, но уволил отбывание наказания с испытанием и установлен испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.