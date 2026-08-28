Блогерка Даша Квіткова зізналась, які речі зі шкільного гардеробу може носити досі

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Блогерка Даша Квіткова розповіла, що часто згадує "шкільний одяг" і навіть інтегрує його в свій гардероб сьогодні. Вона розповіла, що це за речі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

"Я б повернула хіба що базу: сорочки, штани на низькій посадці та іноді затишні гольфи - вони й зараз час від часу є частиною моїх образів", - каже Даша Квіткова.

Вона назвала речі для шкільного гардероба, які виглядають лаконічно і є досі елементом її гардероба:

Білі футболки;

Чорні та білі сорочки;

Джинси та брюки;

Гольфи для прохолодної погоди;

Зручні кеди.

На думку блогерки, важливо підбирати універсальні речі, які легко поєднуються між собою.

Довідка. У 2020 році Даша Квіткова вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна. У 2021 році в них народився син Лев. Проте вже у 2023 році вони оголосили про розлучення. Зараз вона одружена з футболістом Володимиром Бражко.