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27 серпня 2026, 00:55

Голлівудська акторка з'явилась на весіллі українського військового

27 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Відома голлівудська акторка несподівано відвідала весілля українського захисника. Сама акторка називає це великою честю

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Кетрін Винник, вона випадково познайомилась із військовим Дмитром. Він захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків. Попри війну захисник знайшов можливість одружитись із коханою, і акторка отримала запрошення. В результаті зірка серіалу "Вікінги" дійсно відвідала його весілля.

"Це для мене велика честь — бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання", - каже акторка.

Довідка. Кетрін Винник (Катерина Винницька) - канадська режисерка та акторка. Зокрема, відома за ролями у серіалах "Кістки" та "Вікінги". У 2023 році Кетрін Винник стала амбасадоркоюю фонду UNITED24. Зокрема, зі своїм благодійним фондом The Winnick Foundation відкрила через UNITED24 власний збір на відновлення одного з 18-х будинків програми відбудови.

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