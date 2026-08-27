Голлівудська акторка з'явилась на весіллі українського військового

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Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Кетрін Винник, вона випадково познайомилась із військовим Дмитром. Він захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків. Попри війну захисник знайшов можливість одружитись із коханою, і акторка отримала запрошення. В результаті зірка серіалу "Вікінги" дійсно відвідала його весілля.

"Це для мене велика честь — бути свідком такого важливого дня та відсвяткувати їхнє кохання", - каже акторка.

Довідка. Кетрін Винник (Катерина Винницька) - канадська режисерка та акторка. Зокрема, відома за ролями у серіалах "Кістки" та "Вікінги". У 2023 році Кетрін Винник стала амбасадоркоюю фонду UNITED24. Зокрема, зі своїм благодійним фондом The Winnick Foundation відкрила через UNITED24 власний збір на відновлення одного з 18-х будинків програми відбудови.