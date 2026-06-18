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18 июня 2026, 00:35

"Мы выбегали из квартиры во взрывы": актриса Ольга Сумская рассказала о жизни в Киеве

18 июня 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Ольга Сумская рассказала, что вместе с мужчиной живет недалеко от столичного района Лукьяновка, недавно в очередной раз пострадавшего от жестокой ракетной атаки россиян. Тогда в результате удара полностью сгорел торговый центр и местный рынок.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ольги Сумской, тогда они с мужем были дома. Они почувствовали всю силу взрывной волны на себе, ведь их дом расположен в непосредственной близости от места прилета.

"Мы живем как раз менее чем в километре от эпицентра. Лукьяновка наша родная, наш рыночек, все эти здания... Мы выбегали из квартиры под взрывы, садились в лифт. Но это же не впервые", - призналась актриса.

При этом уезжать из Киева они не хотят. В частности, потому что здесь находится работа, благодаря которой они могут помогать армии.

"У нас нет возможности куда-то ехать, потому что у нас гастроли, у нас работа. И даже в это страшное время люди все равно находят возможность посетить театр, за что им чрезвычайно благодарны. Какой-то сбор[в помощь ВСУ] мы можем вживую собрать", - говорит Ольга Сумская.

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал рассказала, что в результате удара россиян пострадала школа ее сына. Она показала фото полностью уничтоженного помещения.

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