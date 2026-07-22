Бенизн в Украине дорожает: какие ценники теперь на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и других факторов регулярно меняются цены на топливо. По состоянию на 22 июля фиксируют удорожание на АЗС
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 22 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 82,28 гривны за литр (+0,94 гривны);
- бензин А-95 – 78,40 гривны за литр (+1,11 гривны);
- бензин А-92 – 75,07 гривны за литр (+1,65 гривны);
- дизтопливо – 81,70 гривны за литр (+1,54 гривны);
- автогаз – 40,35 гривны за литр (+0,30 гривны).
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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