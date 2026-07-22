Экспресс-аудит министерств: премьер поручил проверить состояние дел и бюджетные программы до 27 июля

Фото: Сергей Корецкий/фейсбук

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для оценки текущего положения дел, а также обязал ведомства пересмотреть работу комиссий, комитетов и координационных органов

Об этом премьер сообщил в телеграмм, передает RegioNews .

"Дал поручение до 27 июля подготовить предложения по проведению экспресс-анализа всех министерств для верификации текущего положения дел, в частности, выполнения бюджетных программ, реализации планов устойчивости и других направлений работы. При необходимости привлечем Госаудитслужбу", - отметил он.

Кроме того, по словам Корецкого, в двухнедельный срок каждое министерство должно подать предложения по актуализации комиссий, комитетов, рабочих групп, координационных центров и других вспомогательных органов – обновление состава, переформатирование или ликвидацию в случае нецелесообразности дальнейшей работы.

Напомним, что в четверг, 16 июля, состоялось первое заседание нового состава Кабинета Министров .