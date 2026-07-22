Российские войска обстреляли Херсонщину: есть погибшая и 12 раненых

Фото: ZUMAPRESS

В течение 22 июля армия РФ совершала обстрелы Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии и дронов разного типа.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, 12 – получили травмы.

Под утро враг атаковал в Херсоне жилой дом – травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.

Также от последствий применения россиянами дронов в областном центре, Зеленовке и Нововоронцовке пострадали 12 человек. Среди раненых – сотрудник полиции.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, маршрутное такси, агротехника, легковые автомобили.

Напомним, что российские войска 22 июля нанесли удар по одному из предприятий в Запорожье . В результате атаки пострадали три человека — двое мужчин и женщина.