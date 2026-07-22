Более 40 ударов по Днепропетровщине: семь человек ранены в результате вражеских атак

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные более 40 раз атаковали Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровской области, ранения получили семь человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

В Никопольском районе враг целил по городам Никополь, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской общинах. Повреждения получила инфраструктура, супермаркет, колледж, гаражи, частный дом и автомобили.

Пострадали семь человек. Двое 24-летних мужчин, а также мужчины 22, 46, 54 и 66 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В Павлоградском районе атак подверглась Троицкая община, там возник пожар.

Напомним, что в течение 22 июля армия РФ совершала обстрелы Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии и дронов разного типа.