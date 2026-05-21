"Декларацию мы сдали вовремя": ведущий Игорь Кондратюк рассказал, сколько зарабатывает

Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, он не видит смысла это скрывать

По словам Игоря Кондратюка, в прошлом году его доход составил около 1,5 миллиона гривен. Однако он не помнит точную цифру. Однако отметил, что в документах могут указывать также деньги, которые в результате направляются на благотворительность.

"По-моему, за прошлый год я заработал где-то полтора миллиона. Я могу ошибаться, потому что там в декларации еще может указываться волонтерское собрание. Нет никакого секрета, сколько я зарабатываю. Вопрос в том, что я точно это не знаю, но декларацию мы сдали вовремя", - говорит Кондратюк.

