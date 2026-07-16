В результате обстрела Киева пострадал дом известной актрисы

Фото из открытых источников

В ночь на 16 июля россияне в очередной раз атаковали столицу. Пострадал дом, где живет звезда украинских сериалов

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк показала фото, сделанное утром, после ночного обстрела. Оказалось, что в части ее дома взрывная волна выбила окна. К счастью, сама актриса не пострадала, ведь была в укрытии.

"Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Всегда уходите в укрытие. Жизнь - самая ценная", - говорит артистка.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска нанесли удар по Киеву. В результате атаки погибли два человека, еще шестеро получили ранения.